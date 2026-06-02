Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta tehdit ve kasten yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.D. yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Öte yandan, "kasten yaralama" suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. isimli hükümlü de ekiplerce yakalanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ