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Kahramanmaraş'ta İki Grup Arasında Taşlı Kavga

Kahramanmaraş'ta İki Grup Arasında Taşlı Kavga
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı ve kavga taşlı saldırıya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek tarafları uzaklaştırdı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan taşlı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavga, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Aşıklar Parkı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Bir müddet sonra taraflar birbirlerine taş atarak saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları bölgeden uzaklaştırdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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