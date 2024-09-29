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Kahramanmaraş'ta İki Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta İki Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde iki farklı ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Her iki yangında maddi hasar oluşurken, dumandan etkilenen ikamet sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta iki farklı ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Diğer yangın, Onikişubat ilçesinin Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Her iki yangında maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen ikamet sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Onikişubat İtfaiye

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