Kahramanmaraş'ta İki Farklı Yangın Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta iki farklı ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Diğer yangın, Onikişubat ilçesinin Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Her iki yangında maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen ikamet sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ