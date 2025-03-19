İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

Ekrem İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Trump, Ukrayna'nın enerji kaynaklarına göz dikti

Trump, şimdi de Ukrayna'nın can damarına sahip olmak istiyor
Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen Morgan Stanley'den açıklama

Borsa İstanbul'dan çekildiğini söyleyen ABD'li bankadan yeni açıklama

Kahramanmaraş'ta İki Depoda Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta İki Depoda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde iki farklı iş yeri deposunda çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle büyümeden söndürüldü. Her iki olayda da maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta iki farklı iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yangınlardan ilki merkez Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İkinci yangın ise Türkoğlu İlçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki bir depoda çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki yangında da maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title