Kahramanmaraş'ta İki Depoda Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta iki farklı iş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Yangınlardan ilki merkez Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. İkinci yangın ise Türkoğlu İlçesi Çakallıhasanağa Mahallesi'ndeki bir depoda çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki yangında da maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ