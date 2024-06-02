Kahramanmaraş'ta İkamette Çıkan Yangın Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi'nde bulunan bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu İlçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki iki katlı ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülerek soğutma işlemleri yapıldı. Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangın sonrası inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ