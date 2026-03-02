Haberler

Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 genç yaralandı; birinin kolu kırıldı. Polis geniş çaplı arama başlattı.

Kahramanmaraş'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Mağralı Mahallesi Ökkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B. (18), yanında bulunan bıçakla İ.Ş.'yi (18) başından yaraladı. Olayda R.Ş. (17) ve M.A.' da (17) yaralanırken, M.A.'nın kolunun kırıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

