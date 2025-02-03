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Kahramanmaraş'ta Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Freni Patlayan Kamyon Kaza Yaptı: 6 Yaralı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonu, halk otobüsüne ve işyerlerine çarparak devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta freni patlayan hafriyat kamyonu önce halk otobüsüne daha sonra alanda bulunan iş yerine çarpınca 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesinde meydana geldi. Kum taşıyan 46 NV 396 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önce 46 H 0239 plakalı halk otobüsüne daha sonra ise caddedeki dükkanlara çarparak devrildi. İş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştu. Meydana gelen kazada otobüs şoförü ve yolcu konumundaki 5 kişi yaralandı.

Kaza olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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