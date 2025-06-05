Kahramanmaraş'ta Freni Boşalan Otomobil İş Yerine Çarptı

Kahramanmaraş'ta Freni Boşalan Otomobil İş Yerine Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilin freni boşaldı ve kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaydı. Kaldırıma çıkan araç, bir iş yerine çarparak durabildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş'ta el freni boşalan otomobilin iş yerine çarparak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Mustafa Kemal Kuşçu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün park ettiği 46 AJN 913 plakalı Peugeot marka otomobilin freni boşaldı. Kontrolden çıkan otomobil, yokuş aşağı kayarak insanların da bulunduğu kaldırıma çıktı, daha sonra ise iş yerine çarparak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor

4 metre yüksekten uçan Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı

Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
TFF, kırmızı kart cezasında değişikliğe gitti

Tartışmalara sebep olan kırmızı kart cezası kökten değişiyor
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Narin davasında itirafçı Nevzat'ın uykularını kaçıracak gelişme
Galatasaray yeni Mertens'ini buldu

Galatasaray yeni Mertens'ini buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.