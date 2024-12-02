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Kahramanmaraş'ta Fırtınada Yıkılan Duvarın Altında Kalan Baba 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Fırtınada Yıkılan Duvarın Altında Kalan Baba 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtınada devrilen duvarın altında kalan baba Abdullah Kekil, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Onikişubat ilçesindeki Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Cenaze töreni bugün Abdülhamid Han Camii'nde düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan şiddetli fırtınada yıkılan duvarın altında kalan baba, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Veli toplantısı nedeniyle ailesiyle okula gelen baba Abdullah Kekil (50), otomobilini okul bahçesine park etti. Eşiyle beraber okula giren Kekil, daha sonra eşine, 'Ben arabaya çocukların yanına gideyim' diyerek otomobile geri döndü. Kekil, otomobile biner binmez rüzgarın etkisiyle devrilen duvar otomobilin üzerine uçtu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkazdan çıkarılan baba ve çocukları D.K (12) ve H.E.K (14) kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan baba Abdullah Kekil, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kekil, bugün Abdülhamid Han Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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