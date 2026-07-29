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Kahramanmaraş’ta ev yangını

Kahramanmaraş’ta ev yangını
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Kahramanmaraş’ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Şahinkayası Mahallesindeki bir ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları tamamlanan ikamet yangını sonrası maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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