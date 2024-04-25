Kahramanmaraş'ta Emniyet Amirinin Kızı Ağabeyini Vurarak Öldürdü

Kahramanmaraş'ta Ekinözü ilçesinde emniyet amirinin kızı, tartıştığı ağabeyini babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Ekinözü ilçesine bağlı Kızılcaoba Mahallesi'nde meydana geldi. E.T.T. (16) ve ağabeyi Ruşen Sina T. (21), arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla ağabeyini vurdu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ruşen Sina T., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.T.T. polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah karşı hayatını kaybetti.

Gencin cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii'nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ