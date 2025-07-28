Kahramanmaraş'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, elektrik arızasını gidermeye çalışan 31 yaşındaki Sefa Salman, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Salman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Elektrik işleriyle uğraşan Sefa Salman (31), mağazada meydana gelen bir elektrik arızasını gidermek için çalışmaya başladı. Arızayı onarmaya çalıştığı sırada Salman, elektrik akımına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Acil Servisi'ne kaldırılan vatandaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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