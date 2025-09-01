Kahramanmaraş'ta Düğünde Havaya Ateş Açan Şahsa Cezai İşlem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 20 yaşındaki T.K. yakalanarak toplamda 7.906 TL para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğünde havaya ateş açan şahısla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahsın Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'nde ikamet eden T.K. (20) olduğu belirlendi. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak hakkında 'yivsiz av tüfek ruhsatnamesi olmadan, yivsiz tüfek bulundurma ve taşımaktan' 6 bin 500 TL ve 'çevreyi rahatsız etmekten' bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
