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Kahramanmaraş'ta Düğün Eğlencesinde Kavga Çıktı

Kahramanmaraş'ta Düğün Eğlencesinde Kavga Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir düğün sırasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kavga sonrası polis olay yerine sevk edildi, yaralanma olmadığı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta düğün eğlencesi kavgaya dönüştü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Divanlı mahallesindeki bir düğün eğlencesi sırasında meydana geldi.

Düğün sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çok sayıda kişinin kavgaya karıştığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kavga sırasında yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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