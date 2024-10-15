Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Depremzede Konteyner Kentte Yangın

Kahramanmaraş'ta Depremzede Konteyner Kentte Yangın
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elbistan'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte çıkan yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. iddiaya göre, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte bir ailenin kaldığı konteynerden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Şofbenden çıktığı iddia edilen yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan konteynerde alevlere teslim oldu.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürdü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Elbistan İtfaiye 3-sayfa Deprem Yaşam

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Melih Ünlüer kadını neden darp etti? Fatma Banu Çoban'ın sağlık durumu nasıl? Melih Ünlüer kimdir? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.