Kahramanmaraş'ta Depremde Hayatını Kaybeden Ailenin Yıl Dönümü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve 7. katta oturan oğlu Baki, gelini Yasemin ve torunları Gökçe, Yağız ve Ayaz'ı toprağa veren baba Şaban Şimşek, depremin yıl dönümünde evlatları ile kabri başında dua ederek hasret giderdi.

Ebrar Sitesi'nde yaşayan ve 7. katta oturan oğlu Baki, gelini Yasemin ve torunları Gökçe, Yağız ve Ayaz'ı toprağa veren baba Şaban Şimşek, depremin yıl dönümünde evlatlarının kabri başında dua etti. Kozan Mezarlığı'nda evlatlarını ziyaret eden Şimşek, acılarının dün gibi olduğunu ifade ederek, "Depremin senesi oldu. 5 evladımı kaybettim bu depremde. Benim için bu deprem bugün gibi, aynı acıyı yaşıyoruz. Ben bir yerde seviniyorum, yavrularımın cenazesine ulaşabildim. Başlarında dua edebiliyorum. Öldüğüne üzüleyim mi, bulduğuma sevineyim mi, mezarları olduğuna sevineyim mi. Kahramanmaraş'a gittim, hala insanlar cenazelerini arıyor. Benim acım hafiflemedi ama en azından evlatlarımın cenazesine ulaşabildik. 5 canımdan can vermişim toprağa. Oğlum, gelinim, torunlarım. Bu acıyı Allah kimsenin başına vermesin. Akşam oluyor ama bir de bana sor. Allah ne ülkemize ne başka insanlığa bu acıyı yaşatmasın" diye konuştu.

Oğlunun 2008 yılından beri Kahramanmaraş'ta yaşadığını kaydeden Şimşek, "Askerlik şubesinde güvenlik amiri olarak çalışıyordu. Eşi Yasemin öğretmendi. Bu ölüm yıl dönümü ama bu sene buraya tayin isteyeceklerdi. Takdir böyleymiş. İki torunum ilkokula gidiyordu, biri 2 yaşındaydı. Allah'tan gelen bir şey. Ebrar Sitesi'nde 8 katlı binanın 7. katında oturuyorlardı" dedi. - ADANA