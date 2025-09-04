Haberler

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Yıkımda Dikkat Çeken Manzara

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir binanın yıkımı sırasında ortaya çıkan dev boşluk, vatandaşların ilgisini çekti. Yıkım çalışmalarında farklı bir yöntem kullanılması dikkatleri üzerine çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir binanın yıkımı sırasında ortasında oluşturulan dev boşluk dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Onikişubat İlçesi Maarif Mahallesi'nde bir binanın ağır hasar aldı. Binanın tam ortasının boş kalarak gövde kısmının adeta dev bir pencere gibi açılması dikkat çekti. Yıkım sırasında ortaya çıkan görüntü, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Bölgede yıkım çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Böyle bir yıkımı ilk kez gördüğünü ifade eden vatandaşlardan Burak Kurt, "Değişik bir oyma şekli ilk defa böyle bir yıkım görüyoruz. Bilemiyoruz üç dört gündür takip ediyoruz. Nasıl yıkılacak bilmiyoruz farklı bir tarzda yıkım var. Bina yıkılmak üzere operatör binanın altında hiç bir önlem yok. Aksine bu bina ağır hasarlı yanındaki blok güçlendirme yapılacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
