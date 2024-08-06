Kahramanmaraş'ta çıkan bahçe yangını ormanlık alana yayılmadan söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bahçe yangını, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kahramanmaraş'ta çıkan bahçe yangını ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya Mahallesindeki bir yazlık evin bahçesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ