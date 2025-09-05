Kahramanmaraş'ta Bir Çocuk Nehirde Boğuldu
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde piknik için giden 17 yaşındaki Gökdeniz İspir, serinlemek amacıyla girdiği Göksu Nehri'nde boğuldu. Çocuğun cesedine çevredekiler ulaştı, sağlık ekipleri ise olayın ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta bir çocuk serinlemek için girdiği nehirde boğuldu.
Olay, Nurhak ilçesi Çamrak mevkii Göksu Nehri'nde meydana geldi. 17 yaşındaki Gökdeniz İspir, piknik için gittikleri bölgede nehre girdi. Bir müddet suda yüzen çocuk boğuldu. Çocuğu, çevredekiler sudan çıkarttı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri İspir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa