Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Saldırı: Onur Toy Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Onur Toy, cenaze töreniyle defnedildi. Olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi ve Toy hastanede kurtarılamadı.

Kahramanmaraş'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Onur Toy, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Onur Toy (34), bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Toy, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Toy için bugün Dulkadiroğlu ilçesi Kümbet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Toy'un naaşı kılınan namazın ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
