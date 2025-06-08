Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kahramanmaraş'ta bir ikametin önünde başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek Y.D. isimli bir kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin önünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Y.D., (29) vücudunun farklı bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Y.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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