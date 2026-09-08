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Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.K. (19), O.U. (24) ve Y.E.Y.'yi (22) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet binası acil servise kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.U'nun sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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