Kahramanmaraş'ta Atık Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi'nde meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta atıkların oluşturduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi 9. Sokakta'ki alanda çıktı. Atıklardan oluşan alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürerken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa