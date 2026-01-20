Kahramanmaraş'ta aranan 2 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlar sonucunda, yağma ve hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan iki hükümlü yakalandı. H.K. ve M.G. cezaevine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda iki hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen operasyonlarda; yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan H.K. ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa