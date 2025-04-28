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Kahramanmaraş'ta Apartman Deposunda Yangın

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Kahramanmaraş'ta bir apartmanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Apartman deposundan alevler yükseldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın depo kısmından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat İlçesi Selçuklu Mahallesindeki bir apartmanın zemin katındaki depoda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark edenler itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler, yangını çevreye yayılmadan söndürüldü.

Yangın maddi zarara neden oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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