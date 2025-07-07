Kahramanmaraş'ta Ahır Yangını: 2 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Kahramanmaraş'ta Ahır Yangını: 2 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

Kahramanmaraş'ta çıkan ahır yangınında 2 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir evin ahırında yaşandı. Alınan bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ahırda çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında 2 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar

NATO direkt adres verdi! Çin, o ülkeye saldırırsa ilk bunu yapacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'in erken seçim çağrısına AK Partili Bekir Bozdağ'dan yeşil ışık

Özel'in erken seçim çağrısına AK Parti'nin kilit isminden yeşil ışık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.