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Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Kahramanmaraş'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını
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Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sırasında Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter destekli orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi, müdahale sürüyor.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak sırasında Ahır Dağı'nda iki farklı noktaya yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Kahramanmaraş il merkezinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Ahır Dağı'nın iki farklı noktasına yıldırım düştü. Yıldırımın ardından ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine Ahır Dağı'ndaki iki farklı noktaya helikopter destekli orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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