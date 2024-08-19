Kahramanmaraş'ta 98 kişi yakalandı, 47'si tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 12-19 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 98 kişi yakalanırken 47'si tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde suç işlenmesini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. 12-19 Ağustos tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 13 şahıs ile hırsızlık olaylarına karışan 35 şahıs olmak üzere toplam 98 kişi yakalanırken 47'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda; 10 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği, 275,28 gram metamfetamin, 36,3 gam esrar, 69,48 gram bonzai ile 293 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Trafik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda ise; gürültü kirliliğine sebep olduğu belirlenen 120 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 35 araca abartı egzozdan, 282 kişiye ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - KAHRAMANMARAŞ