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Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

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Kahramanmaraş'ta bu sabah meydana gelen deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi. Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Beyaz eşya satışı yapan iş yerindeki kameraya yansıyan görüntülerde deprem anında bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

"SAHA TARAMALARINA DEVAM EDİLİYOR"

Yaşanan sarsıntının ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'den ilk açıklama geldi. Vali Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Mustafa Kesap:

Çok geçmişler olsun, Rabbim beterinden koru ve muhafaza eyle...

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