AFAD: "Elbistan'daki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibariyle olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı