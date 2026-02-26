Haberler

AFAD: "Elbistan'daki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
