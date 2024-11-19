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Kahramanmaraş'ta 280 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta 280 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde 280 bin kaçak boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilden 280 bin kaçak boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin S.B. (34) isimli şahsa ait otomobilde yaptığı aramada 280 bin kaçak makaron ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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