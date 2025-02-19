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Kahramanmaraş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta, madde ticareti yapmak suçundan 23 yıl 61 ay 40 gün hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince hakkında, "madde ticareti yapmak" suçundan 23 yıl 61 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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