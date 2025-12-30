Kahramanmaraş'ta 170 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş polisinin yaptığı çalışmada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 170 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmalar çerçevesine şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirecek 2 araç belirlendi. 4 saat süren sıcak takiple araçları izleyen polis, Adana yolu üzerinde şehre giriş noktasında düğmeye bastı. Uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüleri gözaltına alındı, Narkotik köpeği Alfi ile birlikte polis arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri tam 20 milyon TL olan 160 bin adet sentetik ecza ile 10 bin adet Ecstasy ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ