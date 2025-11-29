Kahramanmaraş'ta 15 Yaşındaki Çocuk Çatıdan Düşerek Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş'ta 15 yaşındaki çocuk çıktığı çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Yörükselim Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki A.B. 3 katlı evin çatısına çıktı bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ