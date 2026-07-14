Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 21.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 8.53 km derinlikte olduğunu ve ilk belirlemelere göre olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 21.27'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 8.53 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı