Kahramanmaraş Onikişubat'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı