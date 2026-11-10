Kahramanmaraş Onikişubat'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

Kahramanmaraş Onikişubat'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabaha karşı Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, sabaha karşı Onikişubat ilçesinde Kahramanmaraş - Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı