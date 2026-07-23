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Okul saldırısı davasında ilk duruşma 4 Eylül'de

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Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da görülecek. Tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk halleri devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı okul saldırısına ilişkin davada ilk duruşmanın tarihi belli oldu. Dava 4 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan tensip zaptına göre, dava dosyasının ilk duruşması 4 Eylül Cuma günü saat 09.00'da görülecek. Mahkeme, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ile Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, her iki sanığın da duruşmaya bulundukları ceza infaz kurumlarından SEGBİS aracılığıyla katılmaları için ilgili cezaevlerine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Tensip zaptında ayrıca, müştekilere duruşma gününün tebliğ edilmesi, bazı tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılması ve olayın faili İsa Aras Mersinli'nin geçmişte psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin araştırılması için ilgili kurumlara müzekkere yazılması yönünde kararlar da yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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