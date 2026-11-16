Kahramanmaraş Nurhak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nurhak ilçesi Alçiçek Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nurhak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı