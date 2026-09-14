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Kahramanmaraş merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 50 gözaltı

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Kahramanmaraş merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançların aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 12 ilde yasa dışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançların aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis suçundan elde edilen haksız kazançların aklanması amacıyla banka transferlerinde "altın alımı" açıklamasının kullanıldığı tespit edildi. Hesap hareketleri ve yazışmaların incelenmesi sonucunda 70 şüpheli belirlenirken, hesapların toplam işlem hacminin ise 2 milyar TL olduğu tespit edildi. Parayı gönderen kişilerin beyanlarında da yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynadıklarının anlaşıldığı bildirildi. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli olarak Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkari ve Osmaniye'de 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik 'Sokaklar Güvende' faaliyetleri kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 49 cep telefonu ile 49 SIM kart ele geçirildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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