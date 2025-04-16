Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesinde 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde saat 05.04'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığına göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 05.04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6.98 kilometre derilikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa