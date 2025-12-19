Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.
KAHRAMANMARAŞ 4.2 İLE SALLANDI
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.19'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.