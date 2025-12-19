Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ 4.2 İLE SALLANDI

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 16.19'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Sarsıntı yerin 10.82 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kayseri, Gaziantep, Osmaniye ve Malatya'da da hissedildi.

Turan Yiğittekin
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
500

title