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Kahramanmaraş Göksun'da köprüden uçan otomobildeki 2 kişi toprağa verildi

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişi için cenaze törenleri düzenlendi. Düzenlenen törenlerin ardından iki kişi toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin köprüden uçması sonucu trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Göksun ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Yafes Topcuoğlu idaresindeki 46 ALG 201 plakalı otomobil köprüden uçtu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Topcuoğlu ile otomobildeki dayısı 56 yaşındaki Cafer Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından Topcuoğlu için Göksun Merkez Kerpetenli Mezarlığı'nda, Çiftçi için ise Göksun Aslanbeyçiftliği Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Cafer Çiftçi'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Çiftçi ve yeğeni Topcuoğlu, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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