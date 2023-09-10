Kahramankazan'da Silahlı Cinayet ve İntihar

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi, eşini ve eşinin arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardında aile içi şiddet ve tedbir kararı olduğu belirtildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşini ve eşinin arkadaşını silahla öldüren kişi intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan'da otomobiliyle seyir halinde olan H.Y. ile yol kenarındaki eşi E.Y. ve onun arkadaşı Ç.D. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otomobilinden inerek iki kadına da ateş eden H.Y, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince, H.Y, E.Y ve Ç.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından E.Y'nin müracaatı üzerine eşi H.Y'nin aleyhinde tehdit suçlamasıyla 25 Eylül 2020'de adli işlem yapıldığı, E.Y'nin ifadesinde eşinden şikayetçi olmadığı, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbir talebinde bulunduğu bildirildi.

Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesince, E.Y'nin lehine verilen bir ay süreli tedbir kararının, yaklaşık 15 gün sonra yine kendi isteğiyle kaldırıldığı tespit edildi.