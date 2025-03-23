İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
DEM Partili Beştaş: İmamoğlu'nun tutuklanması, Öcalan'ın çağrısına bir sabotaj

İmamoğlu'nun tutuklanmasına DEM Parti'den dikkat çeken "Öcalan" yorumu
İmamoğlu'nun tutuklandığı hakimlik kararı ortaya çıktı

"İş adamlarından gelen paralar İmamoğlu'nun şirketlerine aktarıldı"
RTÜK Başkanı Şahin'den yeni uyarı: Kimse kusura bakmasın

RTÜK Başkanı'nın televizyonlara ikinci uyarısı da çok sert

Kahramankazan'da Prefabrik Ofiste Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki prefabrik ofiste çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı. Çalışanlar kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title