Kahramankazan'da Prefabrik Ofiste Yangın Çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı. Çalışanlar kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ANKARA