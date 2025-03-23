Kahramankazan'da Prefabrik Ofiste Yangın Çıktı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki prefabrik ofiste çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, prefabrikten yapılmış ofiste yangın çıktı. Çalışanlar kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa