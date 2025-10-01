Kahramankazan'da Kaza: Ömer ve Kadir Yılmaz Kardeşler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobil sonucu hayatını kaybeden Ömer ve Kadir Yılmaz kardeşler, dualarla toprağa verildi. Kazada toplamda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kahramankazan ilçesi İstanbul-Ankara Karayolunda 29 Eylül'de, otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Sedat Durmaz dün toprağa verilirken, Ömer Yılmaz ve Kadir Yılmaz kardeşler için ilçede yer alan Kahramankazan Ulu Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından kardeşlerin cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. - ANKARA