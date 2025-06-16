Kahramankazan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, inceleme başlatıldı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan'da hızlı gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerine çabası ile araçlarda sıkışan vatandaşlar kurtarılırken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa