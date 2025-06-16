Kahramankazan'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramankazan'da hızlı gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerine çabası ile araçlarda sıkışan vatandaşlar kurtarılırken, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Çatışmalar nedeniyle Türkiye-İran sınır kapısında 2 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Türkiye-İran sınırında tur kuyruğu! Kilometrelerce uzadı
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.