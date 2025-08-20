Kahramankazan'da İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Kahramankazan'da İş Kazası: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında, iskele direklerini yerleştiren 20 yaşındaki işçi Muhammet Erdem vinç halatının kopması sonucu beton kolonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Keskinler Kavşağı yakınlarında inşaatı devam eden bir fabrikada gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fabrika inşaatında iskele direklerini yerleştiren Muhammet Erdem (20), vinç halatının kopması sonucu beton kolonun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Muhammet Erdem'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Erdem'in cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
