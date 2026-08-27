Kahramankazan'da hamama demir çubuklu saldırı: 4 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 şahıs tarafından demir çubuklarla darbedilen hamam çalışanı 4 kişi yaralandı. Saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Göktürk Caddesi'ndeki bir hamamın önünde 22 Ağustos Cuma günü meydana geldi. İddialara göre, olaydan bir hafta önce taşkınlık yaptıkları sebebiyle 3 kişi yetkililer tarafından hamamdan çıkarıldı. Bir hafta sonra akşam saatlerinde hafif ticari araçla hamamdan çıkarılan şahıslar yanlarına aldıkları iki kişi ile tekrar hamama geldi. Son müşterinin de hamamdan ayrılmasını ardından çöp dökmek için dışarı çıkan personel ile hamamın önüne gelen 5 kişi arasında bir süre bahçe kapısı önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın arbedeye dönmesi sonucu saldırganlar, ellerindeki demir çubuklarla çalışanları darbetmeye başladı. Olayın ardından 5 saldırgan, geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı 4 kişi, Kahramankazan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, çalışanların saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı