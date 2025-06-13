Kahraman Taksici, Kontrolden Çıkan Aracı Durdurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kahraman Taksici, Kontrolden Çıkan Aracı Durdurdu
Haber Videosu

Mersin'de el freni çekilmeyen bir otomobil, caddeyi geçerek yemek yiyen insanların üzerine doğru hareket etmeye başladı. Taksici Sinan Çelik, duraktayken otomobile atlayarak aracı durdurdu, olası bir kazayı önledi.

Kahraman taksici caddeyi geçip insanların üzerine giden otomobili böyle durdurdu

-Taksici Çelik: "Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi, el frenini çekmemiş olsaydım yemek yiyen insalara doğru gidiyordu"

MERSİN - Mersin'de el freni çekilmediği için hızla hereket etmeye başlayan ve caddeyi geçen otomobili, o sırada durakta bulunan taksici Sinan Çelik durdurdu. Balık pazarında yemek yiyen insanların olduğu yere doğru giden otomobili durduran Çelik'in o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil, hızlandı. Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil balık pazarınının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı. Önünden geçen otomobili dururumak için ani bir hareket yapan ticari taksi şoförü Sinan Çelik sağ ön kapısına ulaştıp içine binerek freni çekip durdurdu.

O anlar kamerada

Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünde geçmesi yer aldı. O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp otomobile binip durdurması da görüntülere yasıdı. Görünülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.

"Yemek yiyen insanların olduğu yere gidiyordu"

Yaşanan olayı anlatan taksici Sinan Çelik," Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi.Bende baktım kendi kendine gelen araba, arkadan da yaşlı bir amca' yakalayın, yakalayın'diye bağırıyordu. Bende o anda aracın içinde atladım el frenini çektim. El frenini çekmemiş olsaydım öndeki balık pazarında yemek yiyen insalara doğru gidiyordu. Son anda yetişip el frenini çektim"dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı

Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Akaryakıta bir zam daha geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.