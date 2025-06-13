Kahraman Taksici, Kontrolden Çıkan Aracı Durdurdu

Kahraman taksici caddeyi geçip insanların üzerine giden otomobili böyle durdurdu

-Taksici Çelik: "Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi, el frenini çekmemiş olsaydım yemek yiyen insalara doğru gidiyordu"

MERSİN - Mersin'de el freni çekilmediği için hızla hereket etmeye başlayan ve caddeyi geçen otomobili, o sırada durakta bulunan taksici Sinan Çelik durdurdu. Balık pazarında yemek yiyen insanların olduğu yere doğru giden otomobili durduran Çelik'in o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil, hareket etti. Akan trafikte caddeyi aşan otomobil, hızlandı. Kaldırıma çıkıp taksi durağı önünden geçen otomobil balık pazarınının olduğu bölgeye doğru gitmeye başladı. Önünden geçen otomobili dururumak için ani bir hareket yapan ticari taksi şoförü Sinan Çelik sağ ön kapısına ulaştıp içine binerek freni çekip durdurdu.

O anlar kamerada

Herhangi bir kaza yaşanmadan sonlanan olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin akan trafikten caddeyi geçmesi ve Çelik'in önünde geçmesi yer aldı. O sırada Çelik'in oturduğu yerden hızla kalkarak kapıyı açıp otomobile binip durdurması da görüntülere yasıdı. Görünülerde araç sahibinin de arkadan gelme anı yer aldı.

"Yemek yiyen insanların olduğu yere gidiyordu"

Yaşanan olayı anlatan taksici Sinan Çelik," Arkadaşım 'bak araba geliyor' dedi.Bende baktım kendi kendine gelen araba, arkadan da yaşlı bir amca' yakalayın, yakalayın'diye bağırıyordu. Bende o anda aracın içinde atladım el frenini çektim. El frenini çekmemiş olsaydım öndeki balık pazarında yemek yiyen insalara doğru gidiyordu. Son anda yetişip el frenini çektim"dedi.