Kağızman'da Sağanak Yağış Sel Oluşturdu, Karayolu Ulaşıma Kapandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, Kağızman-Iğdır karayolunda sel oluşmasına ve yolun kapanmasına yol açtı. Mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşarken, karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan sağanak, Kağızman- Iğdır karayolunda sele neden oldu. Sel suları nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış, özellikle Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili oldu. Dağlardan gelen sel suları Aydınkavak köyü bölgesinde Kağızman-Iğdır karayolunu ulaşıma kapatırken, çok sayıda araç karayolunda mahsur kaldı.
Karayolunda mahsur kalan bazı araçlar, Kağızman ilçe merkezine dönerken, birçok sürücü de yolun açılmasını bekliyor. Öte yandan bölgeye karayolları ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Kağızman'da sağanak yağmur aralıklarla devam ediyor. - KARS